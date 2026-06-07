Polizeirapport

Lieferwagen erfasst Zwölfjährigen auf Fussgängerstreifen – Lenkerin fährt davon

Ein Zwölfjähriger ist in Aarau von einem Lieferwagen angefahren und leicht verletzt worden. Die Lenkerin des Fahrzeugs fuhr weiter, ohne sich um den Buben zu kümmern.

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 18 Uhr auf dem Gönhardweg, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte. Der Junge kam mit seinem Fahrrad von einem Schulhaus her und überquerte die Strasse auf dem Fussgängerstreifen.

Dabei wurde er von einem weissen Lieferwagen mit roter Aufschrift erfasst. Das Fahrzeug war von der Hallwylstrasse kommend unterwegs.

Durch den Zusammenstoss erlitt der Zwölfjährige leichte Verletzungen. Die Lenkerin des Lieferwagens hielt nach der Kollision zwar für einen kurzen Moment an. In der Folge fuhr sie jedoch davon, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Mutter des Knaben meldete den Vorfall der Polizei. Die Einsatzkräfte haben die Ermittlungen aufgenommen, um die flüchtige Fahrerin zu finden. (sda)