Polizeirapport

38-Jähriger nach tödlichem Streit in Embrach in Untersuchungshaft

Symbolbild. Bild: Kapo Zürich

Nach dem Tod einer 30-jährigen Frau in Embrach ZH ist der mutmassliche Täter am Mittwoch in Untersuchungshaft gesetzt worden. Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 38-Jährigen wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wie sie auf Anfrage bekannt gab.

Am Sonntagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in Embrach zu einem heftigen Streit. Mit schweren Verletzungen musste die 30-Jährige ins Spital gebracht werden, wo sie in der Nacht auf Montag starb.

In welchem Verhältnis der mutmassliche Täter und die getötete Frau standen, gibt die Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Der genaue Tathergang sowie die Hintergründe des Streits würden nun ermittelt. (sda)