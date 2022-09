Polizeirapport

Lieferwagen kollidiert in Bubendorf BL frontal mit Linienbus

Bild: Kapo bl

Ein Lieferwagen ist am Samstagnachmittag in Bubendorf BL mit einem Linienbus frontal kollidiert. Der Fahrer des Lieferwagens musste verletzt in ein Spital gebracht werden, Busfahrer und -Passagiere blieben unverletzt.

Zur Kollision kam es kurz nach 13.15 Uhr, wie die Polizei Basel-Landschaft am Sonntag mitteilte. Aus noch nicht restlos geklärten Gründen sei der Lieferwagen auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es zum frontalen Zusammenstoss mit einem korrekt entgegenkommenden Linienbus gekommen sei. (sda)