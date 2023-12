Polizeirapport

27-Jähriger stirbt am Stanserhorn NW beim Schneeschuhwandern

(Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Ein seit Sonntag vermisster Schneeschuhwanderer ist am Dienstag tot am Stanserhorn im Kanton Nidwalden geborgen worden. Das schlechte Wetter hatte die Suche nach dem 27-Jährigen im Kanton Zürich wohnhaften Berggänger erschwert.

Wie die Kantonspolizei Nidwalden am Mittwoch mitteilte, galt der Mann seit Sonntag als vermisst. Die Kantonspolizei Zürich konnte ihn am Montag am Stanserhorn orten. Der Vermisste sei wegen der Witterungsverhältnisse erst am Dienstag im Gebiet Katzenloch lokalisiert und später tot geborgen worden, teilte die Polizei mit.

Der genaue Unfallhergang ist gemäss der Mitteilung Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Im Einsatz standen Polizeiangehörige aus Zürich und Nidwalden, die Rega sowie ein privates Helikopterunternehmen. (sda)