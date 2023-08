Polizeirapport

89-Jähriger stürzt im Zürcher Oberland mit Auto in Tobel und stirbt

Ein 89-Jähriger ist am Freitagnachmittag in Laupen ZH mit dem Auto in ein Tobel gestürzt. Dabei kam er ums Leben. Beim talwärts Fahren war er in einer leichten Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand geraten.

Sein Auto durchbrach ein Gebüsch und stürzte 60 bis 80 Meter tief in das Obertöbeli, wie die Zürcher Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Dort landete es in einem Bach. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Feuerwehr errichtete bachabwärts wegen der Gefahr einer Gewässerverschmutzung durch das im Bach liegende Auto mehrere Ölsperren. Staatsanwaltschaft und Polizei leiteten eine Untersuchung der genauen Unfallumstände ein.

(dsc/sda)