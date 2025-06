Parkierte E-Roller. (Symbolbild) Bild: TCS

Polizeirapport

Holländer fährt mit 2,78 Promille auf E-Roller durch Ermatingen TG

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Pfingstmontag in Ermatingen einen 60-jährigen Niederländer aus dem Verkehr gezogen. Er lenkte einen E-Roller mit 2,78 Promille Alkohol im Blut, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Der Rollerfahrer sei zuvor ohne Dritteinwirkung zu Fall gekommen. Er blieb unverletzt. (nib/sda)