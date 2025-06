Polizeirapport

Finnische Polizei fahndet nach verschwundener zehnköpfiger Familie

Die finnische Polizei fahndet nach einer seit mehr als einem Jahr verschwundenen zehnköpfigen Familie. Nach einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Fahndungsaufruf seien inzwischen mehr als einhundert Hinweise eingegangen, erklärte die Polizei am Dienstag. Eine heisse Spur sei jedoch bislang nicht darunter.

Ein Mann, seine schwangere Frau und ihre bis dahin sieben Kinder waren Mitte Mai vergangenen Jahres in der Region Österbotten im Westen des Landes verschwunden. Die Polizei vermutet, dass die Eltern ihre Kinder, die sich eigentlich in Obhut des Jugendamts befanden, in einem Wohnmobil mitnahmen.

Den Ermittlern zufolge hat die Familien keinerlei Spuren hinterlassen. Vermutlich bekämen die Eltern Hilfe von Dritten, hiess es: «Es sind grössere Ressourcen notwendig, um eine zehnköpfige Familie zu versorgen.» (hkl/sda/afp)