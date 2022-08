Polizeirapport

Wohnungsbrand in Solothurn hält Feuerwehr auf Trab

Bild: Kapo so

Ein Brand in einer Wohnung in Solothurn hat in der Nacht auf Donnerstag einen grösseren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand.

Die Liegenschaft war bei Brandausbruch nicht bewohnt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Die starke Rauchentwicklung in einer Parterrewohnnung an der Wengistrasse war der Kantonspolizei um 03.15 Uhr gemeldet worden.

Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten bis am Morgen. Zur Sicherheit wurden die Bewohnenden der beiden benachbarten Liegenschaften evakuiert. Die Brandursache ist unklar, Ermittlungen laufen.

Gemäss einer ersten Schätzung dürfte die Schadenssumme mehrere Zehntausend Franken betragen. Im Einsatz standen rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Solothurn. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

(aeg/sda)