Polizeirapport

Bazenheid: Brand in Gefängniszelle

Das Gefängnis ist nach dem Brand wegen Russbildung bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. bild: kapo st.gallen

Am Donnerstag, kurz nach 13 Uhr, ist es im Ausschaffungsgefängnis in Bazenheid zu einem Brand in einer Zelle gekommen. Ein 35-jähriger marokkanischer Ausschaffungshäftling wurde dabei verletzt – er musste von der Rega ins Spital geflogen werden. Der Sachschaden im Gebäude beträgt mehrere zehntausend Franken.

Kurz nach 13 Uhr wurde ein Brandalarm aus einer Zelle ausgelöst. Die sich im Gebäude befindenden Gefangenenbetreuer und Polizeiangehörigen konnten die vier Häftlinge sofort evakuieren. Gleichzeitig wurde nebst medizinischem Fachpersonal auch die Feuerwehr aufgeboten, welche den Brand rasch löschen konnte. Der 35-Jährige wurde unbestimmt verletzt und von der Rega ins Spital geflogen. Die anderen drei Häftlinge blieben unverletzt.

Gemäss jetzigen Erkenntnissen musste der Marokkaner kurz vor dem Mittag in eine Disziplinarzelle verlegt werden. Er verhielt sich vorgängig gegen Mitarbeitende und dem Gefängnisarzt widerspenstig und beschimpfend. Es liegt der Verdacht nahe, dass es dem Häftling gelang ein Feuerzeug in die Zelle zu schmuggeln. Mit diesem dürfte er die Schaumstoffmatratze angezündet und den Brand verursacht haben.

Das Gefängnis ist zurzeit aufgrund von Rauch- und Russschaden nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt.