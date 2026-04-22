Polizeirapport

Bei Brand in Obwaldner Gefängniszelle schwer verletzt: Häftling stirbt im Spital

Nach dem Brand im Gefängnis in Sarnen im Kanton Obwalden ist ein 47-jähriger Häftling seinen Verletzungen erlegen. Das Feuer war am Montagnachmittag ausgebrochen.

Der Häftling sei an den Folgen seiner schweren Verletzung gestorben, teilte die Kantonspolizei Obwalden am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Am Montagnachmittag war es in einer Zelle im Gefängnis beim Polizeigebäude in Sarnen zu einem Brand gekommen. Dabei wurde ein Häftling lebensbedrohlich verletzt und in ein ausserkantonales Spital gebracht.

Weitere Angaben zu den Umständen des Brandes machten die Behörden mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht. (sda)