Polizeirapport

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Le Lignon GE festgenommen

Die Genfer Polizei hat am Freitag einen 56-jährigen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, eine 67-jährige Frau in ihrer Wohnung in Le Lignon GE durch mehrere Schläge gegen den Kopf getötet zu haben.

Bild: keystone

Gegen den Verdächtigen werde wegen Mordes ermittelt, teilte die Genfer Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der Mann wurde für drei Monate in Untersuchungshaft versetzt.

Ende Mai hatte die Justiz bekannt gegeben, dass die Polizei am 5. Mai von einer Nachbarin der Frau alarmiert worden war. Diese hatte seit längerer Zeit nichts mehr von der 67-Jährigen gehört und war zudem durch einen starken Geruch im Treppenhaus beunruhigt worden.

Noch am selben Tag entdeckte die Polizei die leblose Frau in ihrer Wohnung. Nach den ersten Ermittlungsergebnissen war sie an den Folgen mehrerer Schläge gegen den Kopf gestorben. Die Festnahme des Tatverdächtigen erfolgte rund einen Monat später. (sda)