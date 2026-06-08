Stadtteil Reussbühl: Hier überschritt der Motorradfahrer die Höchstgeschwindigkeit um 50 km/h. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Motorradfahrer in der Stadt Luzern mit Tempo 100 gestoppt

Ein Motorradfahrer hat am Freitag im Luzerner Stadtteil Reussbühl die signalisierte Höchstgeschwindigkeit um 50 km/h überschritten. Er darf vorderhand kein Fahrzeug mehr lenken.

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, wurde der 29-Jährige am Freitagabend von der Polizei im Gebiet Reusszopf beim Seetalplatz mit einer Nettogeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde erwischt. Sein Motorrad wurde sichergestellt. (sda/fwa)