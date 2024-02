Polizeirapport

Mann in Kriens auf Zebrastreifen angefahren

Ein 79-jähriger Autolenker hat am Donnerstagabend in Kriens in Luzern einen Fussgänger angefahren. Der 31-jährige Mann wurde durch den Zusammenstoss erheblich verletzt und ins Spital gebracht.

Der Mann sei gerade dabei gewesen die Strasse mutmasslich auf dem dortigen Zebrastreifen zu überqueren, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilt. (sda)