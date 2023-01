Polizeirapport

Unbekannter Velofahrer greift in Basel wieder Fahrradfahrerin an

In Basel hat am Freitag erneut ein unbekannter Velofahrer eine andere Fahrradfahrerin angegriffen und verletzt. Schon am 20. Dezember hatte ein Biker vier Velofahrerinnen und einen Velofahrer verletzt.

Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Samstag mitteilte, verletzte der Unbekannte die 19-jährige Frau beim Überholen mit einem «gefährlichen Gegenstand». Der Mann war mit einem Mountainbike unterwegs, das für ihn zu klein schien.

Die Verletzte begab sich zur ambulanten Behandlung ins Spital und alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung durch die Kantonspolizei Basel-Stadt verlief aber bislang erfolglos. (sda)