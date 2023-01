Polizeirapport

Unbekannte Täter sprengen einen Bankomaten in Neuendorf SO

Bild: Kapo so

Unbekannte Täter haben in Neuendorf SO in der Nacht auf Montag einen Bankomaten gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht. Die Polizei konnte zur Deliktsumme zunächst noch keine Angaben machen.

Die Sprengung des Bankomaten im Gebäude des Detailhändlers Volg wurde kurz nach 02.05 Uhr gemeldet, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Bei der Sprengung sei der Bankomat vollständig zerstört worden.

Es gab keine Verletzten. Gemäss bisherigen Erkenntnissen waren mindestens zwei dunkel gekleidete Personen an der Tat beteiligt gewesen. Sie seien in einem dunklen Auto in Richtung Gunzger-Feld geflüchtet. (sda)