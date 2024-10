Polizeirapport

Unbekannte setzen Hundewelpen im Wald in Eglisau ZH aus

Drei Welpen wurden im Wald in Eglisau zurückgelassen. Laut der Stadtpolizei Winterthur wurden sie in einer Tasche aufgefunden. Sie ruft User auf Instagram auf, sich bei Hinweisen zu melden.

Von einem Frauchen oder Herrchen fehlte jede Spur. Drei Hündchen befanden sich in einem Wald in Eglisau. Am Donnerstag gegen 22 Uhr seien drei Hundewelpen in einer Tasche aufgefunden worden, schrieb die Stadtpolizei Winterthur in einem Instagram-Post in der Nacht auf Freitag. «Sie wurden mutmasslich ausgesetzt und alleine im Wald zurückgelassen!» Der Tierrettungsdienst brachte die Welpen ins Tierheim Pfötli.

Die Polizei ruft User auf, sich unter der Telefonnummer 117 zu melden, wenn man wissen, wem die Hundewelpen gehörten oder wenn jemand Angaben dazu machen könne, wer die Welpen ausgesetzt habe.

Die ausgesetzten Hündchen sorgen für Empörung. «Unglaublich! Ich wünsch ja niemandem etwas Schlechtes – aber derjenigen Person, die diese Welpen ausgesetzt hat, wünsch ich auch nichts Gutes!», schrieb ein User in einem Kommentar zum Post.

(bza/zueritoday.ch)