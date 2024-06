Polizeirapport

Autofahrer kracht bei Därligen frontal in entgegenkommendes Auto

Auf der A8 bei Därligen BE ist am Freitagabend ein Autofahrer frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Beide Lenker wurden verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar, wie die Berner Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer um 23 Uhr von Interlaken herkommend in Richtung Thun unterwegs, als er bei Därligen mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Der Mann wurde schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der Lenker des entgegenkommenden Autos wurde ebenfalls verletzt und wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. (sda)