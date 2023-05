Polizeirapport

Skateboardfahrer kollidiert in Chur frontal mit Postauto

Ein Skateboardfahrer ist am Donnerstagabend auf dem Bahnhofplatz in Chur frontal mit einem entgegenkommenden Postauto kollidiert. Der 40-jährige Mann wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Kantonsspital Graubünden überführt, wie die Stadtpolizei Chur am Donnerstagabend mitteilte.

Der Skateboardfahrer fuhr auf dem Trottoir die Tivolistrasse hinunter. In der Folge kollidierte er beim Überqueren des Churer Bahnhofplatzes frontal mit dem entgegenkommenden Postauto. Beim Skateboardfahrer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet, wie die Polizei weiter mitteilte. (sda)