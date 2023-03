Polizeirapport

Chauffeur stirbt bei Unfall auf Autobahn-Baustelle in St. Gallen

Bild: Kapo sg

Ein 60-jähriger Chauffeur ist bei Bauarbeiten auf der Autobahn A1 in St. Gallen tödlich verunfallt. Der Mann geriet beim Einfüllen von Betonstaub in ein Silo in eine Staubwolke. Kurz darauf wurde er bewusstlos und starb trotz Reanimation.

Der tödliche Unfall ereignete sich am Dienstag nach 16.00 Uhr auf der Baustelle beim Stephanshorn-Tunnel im Osten der Stadt, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Als zwei Männer Betonstaub in ein Silo füllten, kam es zu einem Problem mit einem Schlauch. Dadurch strömte Staub unter Druck heraus.

Der Chauffeur, ein 60-jähriger Bosnier aus dem Kanton Solothurn, stellte den Pumpvorgang am Lastwagen ab und war dabei für einige Zeit der Staubwolke ausgesetzt. Kurz darauf fand ihn ein Kollege bewusstlos am Boden liegend. Rettungskräfte animierten den Mann zunächst, wenig später starb er aber.

Die Staatsanwaltschaft beauftragte den kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei mit der genauen Abklärung der Unfallursache. (aeg/sda)