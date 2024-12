Polizeirapport

Kerze löst Wohnungsbrand in Wilen bei Wil TG aus

Eine Kerze hat am Mittwoch in Wilen bei Wil TG in einer Wohnung einen Sachschaden von mehreren zehntausend Franken verursacht. Verletzt wurde niemand.

Die Meldung, dass es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses brenne, sei gegen 18.00 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag mit. Die Feuerwehr habe den Brand rasch löschen können.

Gemäss den Erkenntnissen der Polizei ist der Brand auf eine unbeaufsichtigt brennende Kerze zurückzuführen. (sda)