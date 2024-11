Die Aargauer Kantonspolizei konnte den 21-jährigen stoppen, der mit einer Mauer kollidierte und weiterfuhr. Bild: keystone

Polizeirapport

Betrunkener kollidiert in Möriken mit Mauer und fährt weiter

Ein betrunkener Autofahrer ohne Führerausweis ist in Möriken nach einer Kollision mit einer Mauer mit ausgelöstem Airbag und beschädigter Front weitergefahren. Die Aargauer Kantonspolizei konnte den 21-Jährigen später in Brunegg stoppen.

Der Mann war beobachtet worden, wie er kurz nach Mitternacht am Samstagabend im Zentrum von Möriken von der Fahrbahn abkam und gegen eine Mauer prallte. Trotz Sachschadens am Auto sei der Mann weitergefahren, teilte die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mit.

Der 21-Jährige sei mit einem Führerausweisentzug belegt gewesen. Ausserdem bestehe ein Verdacht auf Drogeneinfluss. Des weiteren habe der Mann ein verbotenes Messer mitgeführt. Im Auto befanden sich zwei weitere junge Männer.

Im Spital musste der Autolenker eine Blut- und Urinprobe abgeben. Für seine Delikte muss er sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (sda)