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Toter Mann in Wohnung im Zürcher Kreis 4 aufgefunden

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Toter Mann in Wohnung im Zürcher Kreis 4 aufgefunden – Delikt nicht ausgeschlossen

11.08.2026, 11:3411.08.2026, 11:34

Am Montagabend fand die Stadtpolizei Zürich in einer Wohnung im Kreis 4 einen toten Mann, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Gemäss jetziger Kenntnisse könne ein Delikt nicht ausgeschlossen werden. Eine Person sei in diesem Zusammenhang für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht worden.

Die Stadtpolizei Zürich wurde laut der Mitteilung kurz nach 19.30 Uhr wegen eines medizinischen Notfalls zu einer Wohnung in Zürich Aussersihl gerufen. In der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf einen leblosen Mann, der eine schwere Verletzung durch eine Stichwaffe aufwies.

In der Wohnung befand sich ein weiterer Mann, der für nachfolgende Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht wurde.

Für eine umfassende Spurensicherung wurden das forensische Institut Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin aufgeboten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt. (hkl)

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