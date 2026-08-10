wechselnd bewölkt31°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Polizei stoppt in Stein Raser: Lernfahrer mit 158 km/h geblitzt

Polizeirapport

Stein AR: Polizei stoppt rasenden Lernfahrer

10.08.2026, 09:4310.08.2026, 09:43

Während Geschwindigkeitskontrollen über das vergangene Wochenende hat die Ausserrhoder Polizei in Stein unter anderem einen Raser angehalten. Ein 32-jähriger Motorradfahrer wurde ausserorts mit 158 km/h gemessen. Seinen Lernfahrausweis musste er auf der Stelle abgeben.

In Stein wurden am Wochenende während insgesamt rund drei Stunden mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Montag in einer Mitteilung schrieb. Das Motorrad des 32-jährigen Mannes stellte die Polizei sicher. Der Slowake wird sich vor der Staatsanwaltschaft wegen eines Raserdelikts verantworten müssen.

Bei den Kontrollen wurden bei 38 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu hohe Geschwindigkeiten gemessen, heisst es im Communiqué weiter. In acht Fällen erstattete die Polizei eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Hochalpiner Ausflug mit Kinderwagen: 36 Personen im Tirol gerettet
Rossinière VD: Töfffahrer stirbt nach Unfall mit Lieferwagen
Heftiger Unfall in Schiers GR – zwei Personen verstorben
E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Sturz in Schänis SG schwer
Panne im Autobahntunnel: Mann wird auf A3 von LKW erfasst und stirbt
Gleitschirmpilot wird bei Absturz in Rueras GR schwer verletzt
Lauenen BE: E-Bike-Fahrer nach Unfall in kritischem Zustand
3 Minderjährige liefern sich in gestohlenem Auto Verfolgungsjagd mit Polizei