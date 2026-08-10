Polizeirapport

Stein AR: Polizei stoppt rasenden Lernfahrer

Während Geschwindigkeitskontrollen über das vergangene Wochenende hat die Ausserrhoder Polizei in Stein unter anderem einen Raser angehalten. Ein 32-jähriger Motorradfahrer wurde ausserorts mit 158 km/h gemessen. Seinen Lernfahrausweis musste er auf der Stelle abgeben.

In Stein wurden am Wochenende während insgesamt rund drei Stunden mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Montag in einer Mitteilung schrieb. Das Motorrad des 32-jährigen Mannes stellte die Polizei sicher. Der Slowake wird sich vor der Staatsanwaltschaft wegen eines Raserdelikts verantworten müssen.

Bei den Kontrollen wurden bei 38 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu hohe Geschwindigkeiten gemessen, heisst es im Communiqué weiter. In acht Fällen erstattete die Polizei eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. (sda)