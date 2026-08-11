Gleich drei Fahrzeuge kollidierten in Safenwil. Kantonspolizei Aargau

Polizeirapport

Safenwil AG: Auto nach Auffahrunfall auf Gegenfahrbahn gestossen

Am Dienstagmorgen sind in Safenwil AG drei Autos ineinander gefahren. Zwei Autofahrende wurden leicht verletzt, an allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der Unfall ereignete sich gegen 07.30 Uhr auf der Köllikerstrasse in Safenwil, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Ein 74-jähriger Automobilist sei von Kölliken in Richtung Safenwil gefahren. Gleichzeitig habe eine 43-jährige Lenkerin nach links auf ein Baustellenareal abbiegen wollen. Der 74-Jährige sei dem vorderen Auto aufgefahren.

Durch den Aufprall sei dieses auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 74-Jährige die Situation zu spät erkannt haben, schrieb die Polizei weiter in der Medienmitteilung. (nil/sda)