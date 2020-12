Schweiz

Polizeirapport

Vermisster 78-Jähriger im Tessin tot aufgefunden



Ein in der Region wohnhafter 78-jähriger Schweizer ist am Sonntagmorgen in Brissago im Tessin tot aufgefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer eines Sturzes wurde.

Die Leiche des Vermissten sei kurz vor 11.00 Uhr im Rahmen einer Suchaktion gefunden worden, teilte die Tessiner Kantonspolizei mit. Sie sei in unzugänglichem Gebiet oberhalb der Zollstation Madonna di Ponte entdeckt worden. (sda)

