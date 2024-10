Freiburg: Militärfahrzeuge per Zeitschaltuhr angezündet

Per Zeitschaltuhr hat ein 28-Jähriger in der Westschweiz Armeefahrzeuge in Brand gesetzt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. symbolBild: KEYSTONE

Polizeirapport

Drei Militärfahrzeuge per Zeitschaltuhr angezündet: Mann in U-Haft

Per Zeitschaltuhr hat ein 28-Jähriger in der Westschweiz Armeefahrzeuge in Brand gesetzt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gemäss 20 Minuten wurde am Montag in Courtepin und Grolley im Kanton Freiburg ein 28-jähriger Motorradfahrer verfolgt und nach einer anschliessenden Hausdurchsuchung verhaftet. Bei dieser fand die Polizei Sprengstoff. An anderer Stelle gerieten mehrere Fahrzeuge im Armeelogistikzentrum in Brand.

Die Kantonspolizei Freiburg teilte mit, dass beide Ereignisse miteinander verbunden seien. Der mutmassliche Täter sitzt nun in Untersuchungshaft. Er handelte zudem alleine und stellte die Brandvorrichtungen selbst her. Diese bestanden aus einer brennbaren Flüssigkeit, die mit einer digitalen Zeitschaltuhr verbunden waren.

Beim Brand wurden drei Armeefahrzeuge beschädigt. Die Schweizer Armee erstattete Strafanzeige. Die evakuierten Bewohner konnten am Montagabend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.