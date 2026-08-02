Polizeirapport

Vermisster Mann in La Chaux-des-Breuleux JU tot geborgen

Ein vermisster Mann ist am Samstag in der Region La Chaux-des-Breuleux im Kanton Jura tot aufgefunden worden. Die Kantonspolizei Bern hatte zusammen mit der Kantonspolizei Jura seit Dienstag nach dem Vermissten gesucht.

Beim Verstorbenen handelt es sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern vom Sonntag um einen 80-jährigen Schweizer, der im Kanton Bern wohnhaft war. Er sei mutmasslich auf einem Spaziergang unterwegs gewesen.

Bei der Suche waren Drohnen, zwei Helikopter und Suchhunde im Einsatz. Der Vermisste konnte gegen Mittag lokalisiert, aber nur noch tot geborgen werden.

Unter der Leitung der zuständigen jurassischen Staatsanwaltschaft wurden Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang und die Umstände des Todes zu klären. (hkl/sda)