Polizeirapport

24-jähriger Töfffahrer bei Unfall auf der Hulftegg schwer verletzt

Am Samstagnachmittag sind auf der Passstrasse über die Hulftegg ein Motorrad und zwei Autos kollidiert. Der 24-jährige Töfflenker wurde schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Mit diesem Töff war der verunfallte Fahrer unterwegs. bild: kantonspolizei st. gallen

Auslöser für den Unfall war ein Überholmanöver auf der Hulftegg-Passstrasse in Richtung Mühlrüti: Ein 56-jähriger Autofahrer wollte gemäss Angaben der Kantonspolizei St. Gallen vom Sonntag den Wagen einer 44-Jährigen überholen.

Der Töfflenker, der vor dem 56-Jährigen fuhr, hatte jedoch die gleiche Absicht und schwenkte ebenfalls auf die andere Spur. Dort stiess der Töfflenker mit dem überholenden Auto zusammen. Der 24-Jährige wurde mit seinem Motorrad nach rechts geschleudert und kollidierte dort mit dem Auto der 44-Jährigen. (hkl/sda)