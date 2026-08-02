Polizeirapport

Mann in Bewachungszelle des Berner Inselspitals verstorben

In der Bewachungsstation des Inselspitals ist am Freitag ein Mann in einer Zelle verstorben. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder Suizid liegen derzeit nicht vor, wie die Berner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte.

Das Inselspital in Bern. Bild: keystone

Beim Verstorbenen handelt es sich gemäss Communiqué um einen 34-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Der Mann sei trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch medizinisches Fachpersonal vor Ort gestorben.

Der medizinische Notfall in einer Zelle sei der Kantonspolizei am Freitag kurz vor 15 Uhr gemeldet worden. Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland seien Ermittlungen zur genauen Todesursache aufgenommen worden. (hkl/sda)