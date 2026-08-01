Polizeirapport

Unbekannte brechen in Freibad in Heiden AR ein

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag in das Freibad in Heiden AR eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken, wie die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden am Samstag mitteilte.

Die Täterschaft verschaffte sich Zutritt zum Betriebs- und zum Restaurantgebäude. Sie durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unklar. Der Kriminaltechnische Dienst wurde für die Spurensicherung aufgeboten. (hkl/sda)