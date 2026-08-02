Polizeirapport

Im Kanton St.Gallen verunfallen mehrere betrunkene Velofahrer

Im Kanton St.Gallen sind in der Nacht auf Sonntag gleich mehrere Velofahrer verunfallt. Sie waren alle betrunken.

In Sargans kollidierten auf der Rheinaustrasse ein 20-jähriger Velofahrer und ein entgegenkommender 41-jähriger Velofahrer, wie die Kantonspolizei mitteilte. Beide seien angetrunken gewesen. Der 41-Jährige musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht werden.

In Oberriet stürzte ein 66-jähriger E-Bikelenker während der Fahrt auf dem Kanalweg. Vorbeifahrende Personen bemerkten den Unfall und alarmierten den Rettungsdienst, der den Verunfallten ins Spital brachten. Auch der 66-Jährige fuhr unter Alkoholeinfluss. (hkl/sda)