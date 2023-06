Polizeirapport

Kleinkind nach Badeunfall Olten SO in kritischem Zustand in Spital geflogen

Bild: REGA

Ein Kleinkind ist am Samstagnachmittag in der Badeanstalt Olten SO verunfallt. Es musste in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei wurde das Kind im Auffangbecken bei den Rutschbahnen in der Oltner Badi aufgefunden. Anwesende Badegäste leisteten umgehend erste Hilfe und boten den Rettungsdienst auf.

In der Folge wurde ein Helikopter der Rettungsflugwacht Rega aufgeboten, welcher das Kleinkind in kritischem Zustand in ein Spital flog, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Im Einsatz standen unter anderem mehrere Polizeipatrouillen und Ambulanzen, ein Notfallarzt sowie die Rettungsflugwacht Rega.

Die genaueren Umstände welche zum Unfall führten, werden abgeklärt. Die Polizei rief am Sonntag Zeugen auf, sich zum Unfallhergang bei der Kantonspolizei Solothurn zu melden. (sda)