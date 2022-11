Polizeirapport

Auffahrunfall im Bareggtunnel – zwei Verletzte

Bild: Kapo ag

Ein Auffahrunfall im Bareggtunnel der Autobahn A1 hat am Dienstagmorgen zwei Verletzte gefordert. Am Unfall waren vier Autos beteiligt, die zum Teil Totalschaden erlitten, wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Unfallverursacher war gemäss Communiqué ein 24-jähriger Autofahrer, der kurz nach 10.30 Uhr übersehen hatte, dass der Verkehr im Tunnel in Fahrtrichtung Zürich ins Stocken geraten war. Er sei auf das Fahrzeug vor ihm geprallt und habe dieses wiederum in ein weiteres Auto geschoben, das seinerseits in einen Lieferwagen geprallt sei.

Beim Unfall seien zwei Personen leicht verletzt worden. An drei der vier Fahrzeugen entstand Totalschaden. (aeg/sda)