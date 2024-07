Polizeirapport

Zwei Bergsteiger stürzen bei Zermatt 300 Meter in die Tiefe – ein Toter

Ein Schwerverletzter wurde mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Berner Inselspital geflogen. Bild: sda

Zwei Bergsteiger sind am Freitag an der Zumsteinspitze bei Zermatt VS rund 300 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde einer der beiden tödlich verletzt. Der zweite Bergsteiger wurde schwer verletzt geborgen, wie die Walliser Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Die beiden Bergsteiger befanden sich am Freitagmorgen im Aufstieg zur Zumsteinspitze. Der Absturz geschah auf einer Höhe von 4500 Metern aus der Polizei am Samstag noch unbekannten Gründen, wie es weiter hiess.

Die durch eine Drittperson alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des einen Bergsteigers feststellen. Dessen formelle Identifikation war am Samstag noch im Gange. Beim zweiten, schwer verletzten Opfer handelt es sich um einen 30-jährigen Schweizer. Dieser wurde mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Berner Inselspital geflogen.

Die Staatsanwaltschaft leitete in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei eine Untersuchung zu dem Unfall ein. (sda)