Polizeirapport

Harmloses Halloween: Abgesehen von Eier-Würfen blieb es in der Schweiz ruhig

In den grossen Schweizer Städten ist die Halloween-Nacht von Montagabend auf Dienstagmorgen ruhig verlaufen. Einzig zu Eier-Würfen kam es – das habe in den vergangenen Jahren zugenommen.

Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bei den Polizei-Einsatzzentralen. Die Kantonspolizei Zürich habe in der Halloween-Nacht mehr Einsätze als sonst an einem Montagabend gehabt, teilte ein Einsatzleiter mit. Jugendliche hätten vor allem mit Eiern um sich geworfen. Diese Unsitte habe in den letzten Jahren zugenommen. Grössere Ereignisse habe es jedoch nicht gegeben.

Sie hielten sich grossmehrheitlich an die Regeln: Halloween-Feiernde. (Symbolbild) Bild: keystone

Bei der Kantonspolizei Basel und jener von Bern, Lausanne und Genf verlief die Nacht dagegen ruhig. Es seien verglichen mit anderen Tagen keine besonderen Vorkommnisse zu verzeichnen gewesen, teilten die Einsatzleiter in den vier Kantonen mit.

Halloween hat seinen Ursprung im christlichen Fest Allerheiligen. Das Wort Helloween geht auf den Begriff «All Hallows' eve» zurück, also der Vorabend von Allerheiligen. Zu den beliebtesten Verkleidungen gehören Hexen und Zombie-Outfits. (con/sda)