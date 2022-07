Polizeirapport

Regungslos aus dem Wasser gezogen: 82-Jähriger nach Bad in Zugersee in kritischem Zustand

Ein 82-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag regungslos aus dem Wasser gezogen worden im Strandbad Cham am Zugersee. Er wurde in kritischem Zustand in eine ausserkantonales Spital geflogen. Die genauen Umstände waren unklar.

Kinder hatten gegen 14.00 Uhr in der Nähe des Flosses rund 15 Meter vom Ufer entfernt einen regungslosen Mann im Zugersee entdeckt, wie die Zuger Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Sie schlugen sofort Alarm, worauf der Bademeister und weitere Erwachsene zu Hilfe eilten und den Mann aus dem Wasser zogen und reanimierten.

Wenige Minuten später trafen der Notarzt, der Rettungsdienst Zug sowie die Rega am Unglücksort ein und führten die Reanimation weiter. (sda)