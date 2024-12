Polizeirapport

76-jährige Fussgängerin stürzt in Genf vor Tram und stirbt

(Symbolbild). Bild: keystone

Eine 76-jährige Fussgängerin ist am Montagabend beim Überqueren einer Strasse in Genf so unglücklich gestürzt, dass sie von einem Tram erfasst wurde. Die Frau starb noch auf der Unfallstelle.

Rettungskräfte leisteten erste Hilfe vor Ort. Die Frau war jedoch so schwer verletzt, dass sie kurz darauf verstarb, wie die Genfer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, um die Umstände des Unglücks zu ermitteln.

Nach Angaben der Polizei sind in diesem Jahr bereits 13 Menschen auf den Strassen von Genf gestorben. (sda)