Lawine in Adelboden – Helikopter suchen nach Verschütteten

Heute herrschte in Adelboden sonniges Wetter. screenshot: webcam

In der Gemeinde Adelboden BE ist es zu einem Lawinenabgang gekommen. Im Gebiet Sileren-Chuenisbergli ist eine Suchaktion mit mehreren Helikoptern und Spürhunden im Gange.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Weltwirtschaftsforum in Davos die Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer kritisiert. Es seien die Leute, die der Zerstörung des Planeten am meisten Vorschub leisteten, sagte sie.