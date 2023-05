Polizeirapport

Auto überfährt fünfjähriges Kind in Horgen ZH

Ein fünfjähriger Knabe ist am Sonntagabend in Horgen ZH von einem Auto überrollt worden. Er musste schwer verletzt in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Der Knabe war auf einem Trottinett unterwegs, als ihn nach 18.30 Uhr ein 20-jähriger Autofahrer erfasste. Nach ersten Erkenntnissen sei der Junge einige Meter mitgeschleift worden, wie es in der Mitteilung vom späten Sonntagabend weiter hiess.

Die Polizei klärt den genauen Unfallhergang ab. Bild: sda

Ein zweiter Junge war mit dem Velo unterwegs und fiel bei der Kollision mit dem Auto um. Er und der Autofahrer blieben laut Mitteilung unverletzt. Der genaue Unfallhergang werde untersucht. (sda)