Polizeirapport

Halloween führt zu zahlreichen Polizeieinsätzen im Kanton Zürich

Im Zusammenhang mit Halloween sind verschiedene Polizeikoprs im Kanton Zürich zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Unter anderem wurden Container in Brand gesetzt und zwei Busse mit Steinen beschädigt. In Uster griff die Polizei durch und beschlagnahmte 70 Eier .

Die meisten Einsätze auf Kantonsgebiet wurden durch Eierwürfe gegen Fassaden und Fahrzeuge sowie das Abbrennen von Pyrotechnik ausgelöst, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagmorgen mitteilte.

In der Stadt Zürich sind rund 30 Meldungen im Zusammenhang mit Halloween eingegangen, wie ein Sprecher der Stadtpolizei Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone SDA sagte. Unter anderem wurden in Altstetten zwei Container in Brand gesetzt sowie VBZ-Busse mit Eiern beworfen.

Gegen Eierwürfe rigoros durchgegriffen hat die Stadtpolizei Uster: Sie beschlagnahmte rund 70 Eier, bevor diese an Hausfassaden geschmissen werden konnten.

Mehrere Zürcher Polizeiorganisationen betonten, dass sich die Vorfälle im Vergleich zu früheren Jahren in Grenzen hielten, und dass die grosse Mehrheit der gruslig verkleideten Kinder und Jugendlichen friedlich unterwegs waren. (dab/sda)