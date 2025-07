Eine Tote und ein Vermisster nach Bergunfall im Wallis

Bei einem Unfall an der Dent Blanche bei Evolène im Wallis ist eine Bergsteigerin ums Leben gekommen. Ein weiterer Alpinist einer Gruppe von fünf nicht gesicherten Bergsteigern wurde zunächst vermisst.

Zwei Mitglieder der Gruppe stürzten am vergangenen Sonntag auf dem Abstieg an der Westflanke auf etwa 4200 Metern Höhe in die Tiefe, wie die Kantonspolizei Wallis am Freitag mitteilte. Die Einsatzkräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation begaben sich mit zwei Helikoptern der Air-Glaciers vor Ort.

Sie konnten ein erstes Opfer rasch lokalisieren, jedoch nur noch dessen Tod feststellen. Es handelt sich dabei um eine 46-jährige Österreicherin. Der zweite Alpinist, ein 46-jähriger österreichischer Staatsangehöriger, konnte trotz umfangreicher Suchmassnahmen nicht gefunden werden.

Anspruchsvolle Suchaktion

Die Suche habe sich als besonders anspruchsvoll erwiesen, sowohl aufgrund der Wetterbedingungen als auch wegen der Beschaffenheit der Westflanke der 4358 Meter hohen Dent Blanche, teilte die Polizei weiter mit. Diese zeichne sich durch ihre grosse Ausdehnung und ihr starkes Gefälle aus.

Dies erschwere den Einsatz der Rettungskräfte sowie die Beobachtung aus der Luft. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Unfalls zu ermitteln. (sda)