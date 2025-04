Polizeirapport

Auto überschlägt sich in Seelisberg UR – Zwei Verletzte

Zwei Menschen sind bei einem Autounfall in Seelisberg im Kanton Uri verletzt worden. Ihr Auto mit Zürcher Kontrollschildern kam laut Polizei am Samstagmorgen in einer Rechtskurve von der Strasse ab, überschlug sich abwärts und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 35’000 Franken, wie die Urner Kantonspolizei am Samstagabend mitteilte. (sda)