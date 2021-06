Schweiz

Polizeirapport

Wanderer verunfallt am Pilatus tödlich



Bild: keystone

Ein Wanderer verunfallte am vergangenen Samstag am Pilatus und kam dabei ums Leben. Für einen 58-jährigen, in der Region wohnhaften Wanderer, kam dabei jede Hilfe zu spät. Er konnte durch die Rega nur noch tot geborgen werden.

Erste Ermittlungen der Kantonspolizei Obwalden haben ergeben, dass er am Samstag alleine auf dem derzeit gesperrten Wanderweg vom Pilatus zum Tomlishorn unterwegs war. Aus ungeklärten Gründen ist er dabei offenbar abgerutscht und ca. 80 Meter in die Tiefe gestürzt, heisst es in der Medienmitteilung der Kapo Obwalden.

Die Kantonspolizei Obwalden macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass in den Bergen teilweise noch viel Schnee liegt und gewisse Wege dadurch nicht begangen werden sollten. Es sollte unbedingt auf eine defensive und vorsichtige Tourenplanung und Routenwahl geachtet werden.

