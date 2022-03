35-Jähriger bei Selbstunfall in Braunau TG schwer verletzt

Bild: Kapo TG

Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen bei einem Selbstunfall in Braunau schwer verletzt worden. Er hatte in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, worauf dieses die Gegenfahrbahn überquerte und in einen Baum prallte.

Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Der 35-Jährige war auf der Hauptstrasse in Richtung Stehrenberg unterwegs als er verunfallte.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er durch die Rega ins Spital geflogen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfallhergang. (sda)