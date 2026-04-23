Polizeirapport

Tragödie in Stäfa: 19-jähriger Bauarbeiter stirbt bei Abbrucharbeiten

In Stäfa ist am Donnerstagmorgen ein Arbeiter bei einem Unfall ums Leben gekommen. Eine herabstürzende Betonplatte begrub den 19-Jährigen auf einer Baustelle unter sich.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr an der Sternenhaldenstrasse, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Während Abbrucharbeiten löste sich eine schwere Betonplatte, die als Vordach diente, und traf den jungen Mann.

Obwohl die Feuerwehr das Opfer rasch bergen konnte, kam jede Hilfe zu spät. Der Rettungsdienst leitete zwar umgehend eine Reanimation ein, der 19-Jährige erlag jedoch noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Die genauen Hintergründe des Unglücks sind noch unklar. Die Kantonspolizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Für die Spurensicherung wurden Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sowie des Rechtsmedizinischen Instituts beigezogen. Zusätzlich standen Experten der Suva und Baustatiker im Einsatz, um die Situation auf der Baustelle zu beurteilen. (sda)