Polizeirapport

Unfall im Belchentunnel der A2 führte zu erheblichen Staus

Ein Unfall im Belchentunnel der A2 bei Eptingen BL hat am Dienstagnachmittag in der Tunnelröhre Richtung Bern und Zürich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Beim Unfall wurde aber niemand verletzt, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte.

Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Bild: Polizei Basel Landschaft

Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr, wie es in der Medienmitteilung heisst. Eine 27-jährige Frau sei mit ihrem Auto kurz nach der Einfahrt in den Tunnel aus noch nicht restlos geklärten Gründen unvermittelt vom Überhol- auf den Normalstreifen der Autobahn geraten und dort ins Heck eines weiteren Personenwagens geprallt.

Das angefahrene Fahrzeug sei ins Schleudern geraten und in umgekehrter Richtung auf dem Überholstreifen zum Stillstand gekommen. Das unfallverursachende Auto überschlug sich gemäss Communiqué und kam wieder auf den Räder stehend zum Stillstand. Die Insassen wurden dabei nicht verletzt, die Autos aber «massiv» beschädigt, wie es heisst. (saw/sda)