Polizeirapport

27-Jähriger stirbt bei Unfall bei Alvier – er plante einen Nachtflug

Symbolbild. bild: kapo st.gallen

Ein 27-jähriger Mann ist im Alvier-Gebiet im Kanton St. Gallen tödlich verunfallt. Er plante gemäss einer Mitteilung einen Nachtflug mit einem Gleitschirm. Über den Unfallhergang herrscht Unklarheit.

Der Mann sei am Donnerstag vom Berggasthaus Palfries in Richtung Gauschla gewandert, einem Gipfel der Alviergruppe, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mit. Dort habe er mit seinem Gleitschirm einen Nachtflug zurück zum Berggasthaus Palfries machen wollen.

Nachdem der Mann nicht bei dem mit einem Bekannten vereinbarten Treffpunkt eingetroffen sei, meldete ihn dieser als vermisst. Die um 23 Uhr alarmierten Rettungskräfte fanden den Mann schliesslich hundert Meter unterhalb eines Wanderwegs. Er starb gemäss Mitteilung aus noch ungeklärten Gründen. (sda)