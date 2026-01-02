Polizeirapport

Wohnungsbrände in Kriens und Horw LU: 2 Personen tot aufgefunden

Zwei Menschen sind bei Wohnungsbränden in Kriens und Horw LU ums Leben gekommen. Die Luzerner Polizei klärt die Brandursachen ab, wie sie am Freitag mitteilte.

In Kriens brach der Brand am Neujahrstag gegen Mittag aus. Einsatzkräfte fanden beim Vorrücken in die Wohnung eine leblose Person. Die Identifikation des Todesopfers stand am Freitag noch aus. Rund 20 Personen wurden evakuiert, verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft Luzern führt die Untersuchung.

73-Jähriger stirbt bei Brand in Horw

In Horw geriet eine Wohnung in der Nacht auf Freitag kurz nach 00.15 Uhr in Brand. Die Feuerwehr fand dort einen 73-jährigen Bewohner, der trotz sofortiger Reanimation noch vor Ort verstarb. Etwa 50 Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Horw auch die Feuerwehr Stadt Luzern, das Feuerwehrinspektorat sowie Rettungsteams des Dienstes 144 und ein Notarzt. Auch in diesem Fall ermittelt die Luzerner Polizei, die Staatsanwaltschaft Luzern führt die Untersuchung. (sda)