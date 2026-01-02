Polizeirapport

Mann leblos in Bach im Berner Oberland aufgefunden

Ein 68-jähriger Mann ist am Neujahrsmorgen leblos in einem Bach in Schönried BE aufgefunden worden. Die Kantonspolizei geht von einem Unfall aus, wie sie am Freitag mitteilte.

Hinweise auf eine Fremdeinwirkung lägen derzeit nicht vor. (Symbolbild) Bild: sda

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte sich der Mann in der Nacht auf Donnerstag im Bereich eines Abhangs aufgehalten haben und dabei gestürzt sein. Hinweise auf eine Dritt- oder Fremdeinwirkung lägen derzeit nicht vor.

Beim Verstorbenen handle es sich um einen 68-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Die Polizei habe unter Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland die Ermittlungen aufgenommen. (sda)