Polizeirapport

35-jähriger Skifahrer stirbt nach Sturz in Laax GR

Ein 35-jähriger Skifahrer ist in der Neujahrsnacht seinen Verletzungen nach einem Sturz im Skigebiet Laax GR erlegen.

Er kollidierte am Montag mit einem Felsvorsprung und befand sich seit da im Kantonsspital Graubünden in Chur.

Der Mann verunfallte beim Skifahren in Laax GR. Bild: keystone

Der Unfall ereignete sich bei der roten Piste in Richtung Nagens, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstagmorgen schrieb. Der 35-Jährige geriet in einer Kurve über die Piste hinaus und prallte in den Fels.

Trotz des Helms erlitt er lebensgefährliche Verletzungen, die in der Neujahrsnacht schliesslich zum Tod führten. Die Alpinpolizei nahm unterdessen zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf. (sda)